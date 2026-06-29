Павел Прилучный рассказал, как складываются его отношения с детьми от брака с Агатой Муцениеце. В интервью РИА Новости актер признался, что наследники живут совсем рядом — он и его нынешняя жена Зепюр Брутян всегда рады видеть их у себя в гостях. Прилучный подчеркнул, что постоянно поддерживает связь со старшими детьми.
«Они живут рядом и всегда могут прийти к нам в гости, двери открыты. Мы каждый год заранее планируем совместный отпуск. Я хочу больше проводить время со своими детьми. Мне нравится, что они делятся со мной своими переживаниями, просят советов и прислушиваются к ним. Мы постоянно на связи», — поделился звезда сериала «Мажор».
В разговоре артист затронул и тему увлечений наследников. По его словам, старшие дети серьезно увлеклись спортом и посвящают ему много времени. При этом сам Прилучный и его супруга питают надежду, что их общий младший сын Микаэль пойдет по их стопам и проявит интерес к актерской профессии.
«Но пока рано об этом судить. Хочется, чтобы дети были умнее нас и интереснее, но, главное, счастливы», — добавил он.
Ранее Агата Муцениеце показала редкую встречу 13-летнего сына от Прилучного с бабушкой.