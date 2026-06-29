«Они живут рядом и всегда могут прийти к нам в гости, двери открыты. Мы каждый год заранее планируем совместный отпуск. Я хочу больше проводить время со своими детьми. Мне нравится, что они делятся со мной своими переживаниями, просят советов и прислушиваются к ним. Мы постоянно на связи», — поделился звезда сериала «Мажор».