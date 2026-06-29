Дочь Веры Глаголевой показала, как выглядит ее сестра: «И этой девочке 46 лет»

Мария Нахапетова воспитывает двоих детей: сыновей Кирилла (18 лет) и Мирона (13 лет). У сестер общая мать — актриса Вера Глаголева. От первого брака с режиссером Родионом Нахапетовым у нее родились дочери Анна и Мария. А от второго супруга, бизнесмена Кирилла Шубского, на свет появилась Настасия.