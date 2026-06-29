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Павел Прилучный рассказал о страшном моменте на съемках «Холопа 3»

В одной из сцен актеру нужно было забраться на мачту высотой около 30 метров
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Павел Прилучный на премьере фильма «Холоп 3», фото: пресс-служба
Павел Прилучный на премьере фильма «Холоп 3», фото: пресс-служба

Павел Прилучный рассказал о страшном случае на съемках фильма «Холоп 3», в котором играет избалованного наследника семейного бизнеса по имени Борис. 

В интервью РИА Новости Прилучный признался, что сцена на мачте стала для него настоящим испытанием. По сюжету ему нужно было забраться на самый верх, а это больше 30 метров. Вдобавок судно постоянно кренило из-за качки.

Павел Прилучный на съемках фильма «Холоп 3»
Павел Прилучный на съемках фильма «Холоп 3»

«У меня была страховка, но, когда ты ползешь вверх в реальном времени, а ребята-инструкторы в этот момент делятся историями в духе: "Вообще-то в шторм мы туда стараемся не лазить. Был случай, когда пришлось, так мы одного матроса потеряли… Ну, дело житейское, он просто молодой был, неопытный", — внутри начинается паника», — поделился артист.

Однако страх помог Прилучному лучше сыграть эмоции своего героя: «В итоге этот подлинный страх в глазах идеально лег на характер моего героя, ведь для него вся эта ситуация — тоже настоящий ад, по-другому это не назовешь».

Супруга артиста призжала к нему на съемки в Турцию — она рассказывала, что руки Прилучного были «в страшных мозолях» от канатов. Она мазала их и обрабатывала огрубевшую кожу скрабом. 

Ранее стало известно, что фильм «Холоп 3» оказался лидером проката. 