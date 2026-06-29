Павел Прилучный рассказал о страшном случае на съемках фильма «Холоп 3», в котором играет избалованного наследника семейного бизнеса по имени Борис.
В интервью РИА Новости Прилучный признался, что сцена на мачте стала для него настоящим испытанием. По сюжету ему нужно было забраться на самый верх, а это больше 30 метров. Вдобавок судно постоянно кренило из-за качки.
«У меня была страховка, но, когда ты ползешь вверх в реальном времени, а ребята-инструкторы в этот момент делятся историями в духе: "Вообще-то в шторм мы туда стараемся не лазить. Был случай, когда пришлось, так мы одного матроса потеряли… Ну, дело житейское, он просто молодой был, неопытный", — внутри начинается паника», — поделился артист.
Однако страх помог Прилучному лучше сыграть эмоции своего героя: «В итоге этот подлинный страх в глазах идеально лег на характер моего героя, ведь для него вся эта ситуация — тоже настоящий ад, по-другому это не назовешь».
Супруга артиста призжала к нему на съемки в Турцию — она рассказывала, что руки Прилучного были «в страшных мозолях» от канатов. Она мазала их и обрабатывала огрубевшую кожу скрабом.
Ранее стало известно, что фильм «Холоп 3» оказался лидером проката.