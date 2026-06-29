«У меня была страховка, но, когда ты ползешь вверх в реальном времени, а ребята-инструкторы в этот момент делятся историями в духе: "Вообще-то в шторм мы туда стараемся не лазить. Был случай, когда пришлось, так мы одного матроса потеряли… Ну, дело житейское, он просто молодой был, неопытный", — внутри начинается паника», — поделился артист.