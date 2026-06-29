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Названа дата выхода психологического детектива «Фейк»

Сериал с Анастасией Красовской и Эльдаром Калимулиным в главных ролях выйдет в июле
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Фейк»
Кадр из сериала «Фейк»

Анонсирована дата выхода сериала «Фейк» с Анастасией Красовской и Эльдаром Калимулиным. Психологический детектив на острую тему киберсталкинга выйдет 16 июля.

По сюжету, преподавательницу лицея Риту начинает преследовать в сети неизвестный: он шантажирует девушку и выкладывает скандальный компромат с ее участием. Кто стоит за этим и какова его настоящая цель — загадка. Рита осознает, что в ее окружении слишком много людей, у которых есть веские причины превратить ее жизнь в кошмар. Киберсталкер бьет по самым больным точкам: работа, ученики, друзья, семья, вера в себя. Перебирая возможных подозреваемых — бывшего парня, учеников, коллег и даже близких — Рита понимает, что больше никому не может доверять.

В сериале также снялись Полина Ауг, Василий Михайлов, Татьяна Струженкова, Анастасия Убоженко и другие. Режиссером выступил Алексей Кузьмин-Тарасов, известный по проекту «Неверные».

Премьера психологического детектива «Фейк» состоится на Okko.