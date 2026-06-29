По сюжету, преподавательницу лицея Риту начинает преследовать в сети неизвестный: он шантажирует девушку и выкладывает скандальный компромат с ее участием. Кто стоит за этим и какова его настоящая цель — загадка. Рита осознает, что в ее окружении слишком много людей, у которых есть веские причины превратить ее жизнь в кошмар. Киберсталкер бьет по самым больным точкам: работа, ученики, друзья, семья, вера в себя. Перебирая возможных подозреваемых — бывшего парня, учеников, коллег и даже близких — Рита понимает, что больше никому не может доверять.