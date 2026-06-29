О романе Зои Кравиц и бывшего солиста One Direction Гарри Стайлса стало известно летом 2025 года. Пара избегает совместных выходов в свет и не комментирует отношения, но папарацци регулярно замечают их вместе. Инсайдеры объясняли это тем, что артисты не хотят выносить личную жизнь на всеобщее обсуждение.