Зои Кравиц подтвердила помолвку с Гарри Стайлсом, впервые появившись на публике с кольцом на безымянном пальце. Актриса посетила мероприятие ювелирного дизайнера Джессики МакКормак в Лондоне.
Кравиц, которая выступает амбассадором бренда McCormack, выбрала для выхода белое платье с открытыми руками и лодочки. Но главной деталью образа стало кольцо с крупным бриллиантом, которое звезда надела на безымянный палец левой руки.
Кравиц охотно показывала украшение фотографам, позируя рядом с другими гостями вечеринки. А в соцсетях этот лук уже назвали «идеальным свадебным».
О романе Зои Кравиц и бывшего солиста One Direction Гарри Стайлса стало известно летом 2025 года. Пара избегает совместных выходов в свет и не комментирует отношения, но папарацци регулярно замечают их вместе. Инсайдеры объясняли это тем, что артисты не хотят выносить личную жизнь на всеобщее обсуждение.
Ранее появилась информация о том, что свадьба звезд состоится уже зимой.