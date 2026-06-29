Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

37-летняя Зои Кравиц вышла в свет с кольцом на безымянном пальце

Актриса подтвердила помолвку с певцом Гарри Стайлсом
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Зои Кравиц и Гарри Стайлс
Зои Кравиц и Гарри СтайлсИсточник: Соцсети

Зои Кравиц подтвердила помолвку с Гарри Стайлсом, впервые появившись на публике с кольцом на безымянном пальце. Актриса посетила мероприятие ювелирного дизайнера Джессики МакКормак в Лондоне.

Кравиц, которая выступает амбассадором бренда McCormack, выбрала для выхода белое платье с открытыми руками и лодочки. Но главной деталью образа стало кольцо с крупным бриллиантом, которое звезда надела на безымянный палец левой руки. 

Зои Кравиц
Зои КравицИсточник: Legion-Media.ru

Кравиц охотно показывала украшение фотографам, позируя рядом с другими гостями вечеринки. А в соцсетях этот лук уже назвали «идеальным свадебным».

О романе Зои Кравиц и бывшего солиста One Direction Гарри Стайлса стало известно летом 2025 года. Пара избегает совместных выходов в свет и не комментирует отношения, но папарацци регулярно замечают их вместе. Инсайдеры объясняли это тем, что артисты не хотят выносить личную жизнь на всеобщее обсуждение.

Ранее появилась информация о том, что свадьба звезд состоится уже зимой.