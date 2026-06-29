Режиссер ответил, что необычный сценарий или любая свежая идея в фильме — это шанс выделиться. Как отметил Нолан, триллер «Помни» в итоге нашел свою аудиторию. Он добавил, что его будущая «Одиссея» тоже сопряжена с большим риском, но лента обязательно найдет своего зрителя.