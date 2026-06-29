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Кристофер Нолан призвал коллег-режиссеров не бояться экспериментов

Постановщик дал интервью The New York Times
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кристофер Нолан
Кристофер НоланИсточник: Legion-Media.ru

Кристофер Нолан дал интервью The New York Times и высказался о Голливуде. По его мнению, создатели картин слишком часто перестраховываются. Режиссер призвал коллег смелее экспериментировать, ведь публика «ищет чего-то нового».

«Если вы действительно интересуетесь кино и историей кинематографа, то одно вы точно поймете: чтобы добиться успеха, нужно рисковать. Самый большой риск — это действовать осторожно», — заявил постановщик.

По его словам, осторожность не приносит результатов в мейнстримном кино. Нолан вспомнил, как в 2000 году рассказывал своей жене, продюсеру Эмме Томас, сюжет «Помни». Сценарий ей понравился, но она предупредила: нелинейное повествование в обратном порядке — это серьезный риск.

Кадр из фильма «Помни»
Кадр из фильма «Помни»

Режиссер ответил, что необычный сценарий или любая свежая идея в фильме — это шанс выделиться. Как отметил Нолан, триллер «Помни» в итоге нашел свою аудиторию. Он добавил, что его будущая «Одиссея» тоже сопряжена с большим риском, но лента обязательно найдет своего зрителя.

«Я не делаю никаких прогнозов относительно [«Одиссеи»], но в прошлом мы были хорошо вознаграждены за веру в зрителей», — подчеркнул Нолан.

Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

Работая над «Одиссеей», Кристофер Нолан вдохновлялся фильмами Андрея Тарковского. Картина выходит в мировой прокат 17 июля. Главную роль исполнил Мэтт Деймон

Ранее стало известно, что интерес аудитории к «Одиссее» снизился на фоне критики актерского состава — Нолан взял на роль Елены прекрасной темнокожую актрису Лупиту Нионго. Зрители посчитали, что картина получится совсем не такой, как они ожидали. 