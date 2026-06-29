«Я говорю: “Что-что?” Капает дождь, ветер дует, холодно, устал. Я говорю: “Для чего?” Они: “Ну пойдем, пойдем, пойдем”. И меня заводят в гримваген, там отсек, меня сажают в кресло, и две девушки лет по девятнадцать. Одна сидит за компьютером, вторая возникает с такой штукой, которую я никогда не видел. Это похоже на ручку от чего-то с двумя камерами, которая также считывает инфракрасное излучение. Мне говорят сидеть, не дергаться. Слышу, как питерский дождь фигачит по крыше, вокруг меня очень-очень медленно водят этой палкой с камерами, и я вижу, как проявляется мое лицо на экране компьютера. Три часа ночи, какой-то сюр», — поделился артист.