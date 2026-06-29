Марк Эйдельштейн в беседе с Кинопоиском прокомментировал недавнее заявление голливудской звезды Мэттью Макконахи. Американец призвал коллег активнее защищать авторские права на собственный голос и внешность в условиях стремительного развития искусственного интеллекта.
«Для меня его реплика ознаменовала переломный момент, когда все, актер стал продуктом», — отметил Эйдельштейн.
По его словам, совсем скоро профессия актера перестанет восприниматься как проявление личности. Артист признался, что уже сейчас сталкивается с таким отношением к себе. Он задумался, нужна ли зрителям «настоящая» личность исполнителя или достаточно лишь тщательно проработанного публичного образа.
Эйдельштейн рассказал, что в последнее время все острее ощущает себя товаром. В качестве примера он привел работу над проектом «Щелкунчик». После завершения съемок команда попросила актера создать его AI-3D-модель для маски персонажа.
«Я говорю: “Что-что?” Капает дождь, ветер дует, холодно, устал. Я говорю: “Для чего?” Они: “Ну пойдем, пойдем, пойдем”. И меня заводят в гримваген, там отсек, меня сажают в кресло, и две девушки лет по девятнадцать. Одна сидит за компьютером, вторая возникает с такой штукой, которую я никогда не видел. Это похоже на ручку от чего-то с двумя камерами, которая также считывает инфракрасное излучение. Мне говорят сидеть, не дергаться. Слышу, как питерский дождь фигачит по крыше, вокруг меня очень-очень медленно водят этой палкой с камерами, и я вижу, как проявляется мое лицо на экране компьютера. Три часа ночи, какой-то сюр», — поделился артист.
Ранее Марк Эйдельштейн рассказал, что едят на съемках голливудские актеры.