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Кристен Стюарт посетила кинофестиваль в откровенном наряде

Актриса вышла в свет в топе-бюстгальтере и юбке с разрезом
Кристен Стюарт
Кристен СтюартИсточник: Legion-Media.ru

Кристен Стюарт вышла в свет в откровенном образе от Chanel. Снимки с актрисой опубликовал портал Paris Match. Звезда появилась на закрытии 4-го международного кинофестиваля Nouvelles Vagues в Биаррице.

Кристен Стюарт
Кристен СтюартИсточник: Legion-Media.ru

Стюарт выступила в роли председателя жюри. Для итогового мероприятия она выбрала наряд французского модного дома. Актриса надела черный топ-бюстгальтер, расстегнутый жакет, юбку с разрезом и лоферы. Свой образ знаменитость дополнила небрежной укладкой и макияжем с черными тенями.

Ранее Кристен Стюарт снялась в вампирском триллере от режиссера «Мэнди».