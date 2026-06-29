Кристен Стюарт вышла в свет в откровенном образе от Chanel. Снимки с актрисой опубликовал портал Paris Match. Звезда появилась на закрытии 4-го международного кинофестиваля Nouvelles Vagues в Биаррице.
Стюарт выступила в роли председателя жюри. Для итогового мероприятия она выбрала наряд французского модного дома. Актриса надела черный топ-бюстгальтер, расстегнутый жакет, юбку с разрезом и лоферы. Свой образ знаменитость дополнила небрежной укладкой и макияжем с черными тенями.
Ранее Кристен Стюарт снялась в вампирском триллере от режиссера «Мэнди».