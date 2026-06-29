Стюарт выступила в роли председателя жюри. Для итогового мероприятия она выбрала наряд французского модного дома. Актриса надела черный топ-бюстгальтер, расстегнутый жакет, юбку с разрезом и лоферы. Свой образ знаменитость дополнила небрежной укладкой и макияжем с черными тенями.