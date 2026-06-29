Сейчас знаменитости снова регулярно общаются. «Им стало намного проще выстраивать между собой дружеские отношения, основанные на взаимной поддержке», — рассказал инсайдер, близкий к паре. Кроме того, издание отмечает: хотя Кидман не против свиданий с другими мужчинами, она тщательно скрывает любые возможные романы от посторонних глаз.