Голливудская звезда Николь Кидман тайно встретилась со своим бывшим мужем, музыкантом Китом Урбаном. Как пишет Daily Mail, поводом для свидания стали их общие дети.
Пара делает шаги навстречу друг другу ради двух дочерей — 17-летней Сандей Роуз и 15-летней Фейт Маргарет. По данным журналистов, недавно бывшие супруги организовали закрытую встречу в Париже, как раз в тот момент, когда актриса праздновала свой день рождения.
Сейчас знаменитости снова регулярно общаются. «Им стало намного проще выстраивать между собой дружеские отношения, основанные на взаимной поддержке», — рассказал инсайдер, близкий к паре. Кроме того, издание отмечает: хотя Кидман не против свиданий с другими мужчинами, она тщательно скрывает любые возможные романы от посторонних глаз.
Ранее Николь Кидман публично поздравила бывшего мужа Кита Урбана с Днем отца.