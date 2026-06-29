Сиквелы могут не только продолжать оригинальную историю, но и заметно расширять ее, усиливать драматургию и даже превосходить первую часть по влиянию и популярности. В истории кино есть несколькосиквелов, которые стали особенно известными и часто приводятся как эталонные примеры.