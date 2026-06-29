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61-летняя Моника Беллуччи появилась на публике в наряде с разрезом до бедра

Актриса посетила пятый день международного кинофестиваля Nouvelles Vagues в Биаррице
Моника Беллуччи
Моника БеллуччиИсточник: Соцсети

Моника Беллуччи вышла в свет в эффектном наряде. Фотографии появились на сайте Paris Match.

Моника Беллуччи
Моника БеллуччиИсточник: Legion-Media.ru

61-летняя звезда посетила пятый день международного кинофестиваля Nouvelles Vagues в Биаррице. Перед объективами фотографов она появилась в черном макси-платье с разрезом до бедра.

Образ дополнили туфли на каблуках в тон, золотые серьги-кольца и солнцезащитные очки. На снимках актриса запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

Ранее фото 61-летней Моники Беллуччи в расстегнутом платье вызвали ажиотаж в сети.