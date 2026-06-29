Джулианна Мур, известная по роли в фильме «Голодные игры: Сойка-пересмешница», показала подписчикам редкий семейный кадр. Актриса опубликовала фото в соцсети, где запечатлена вместе с мужем, дочерью, сыном и его невестой. Компания собралась у лифта. Снимок сделала Кибрия Морган на свой телефон, а затем переслала его будущей свекрови.
Актриса замужем за режиссером Бартом Фрейндлихом. Он младше нее на девять лет. Их роман начался в 1996 году. У пары двое детей: сын Калеб (27 лет) и дочь Лив (24 года).
Официально отношения звезды зарегистрировали в 2003 году, уже после рождения и сына, и дочери. Кстати, на своей свадьбе невеста была в лавандовом платье, а не в белом, о чем потом пожалела.
В интервью Мур не раз говорила, что смогла построить с супругом ту семью, о которой всегда мечтала. По словам знаменитости, для нее нет ничего важнее, чем проводить время с мужем и детьми и исполнять их желания.
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