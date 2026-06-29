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65-летняя Джулианна Мур показала редкое семейное фото с мужем и детьми

Актриса показала фото с мужем, дочерью, сыном и его невестой
Джулианна Мур
Джулианна МурИсточник: Legion-Media.ru

Джулианна Мур, известная по роли в фильме «Голодные игры: Сойка-пересмешница», показала подписчикам редкий семейный кадр. Актриса опубликовала фото в соцсети, где запечатлена вместе с мужем, дочерью, сыном и его невестой. Компания собралась у лифта. Снимок сделала Кибрия Морган на свой телефон, а затем переслала его будущей свекрови.

Звезда «Голодных игр» снялась со своей семьей и невестой сына
Звезда «Голодных игр» снялась со своей семьей и невестой сынаИсточник: Газета.Ру

Актриса замужем за режиссером Бартом Фрейндлихом. Он младше нее на девять лет. Их роман начался в 1996 году. У пары двое детей: сын Калеб (27 лет) и дочь Лив (24 года).

Официально отношения звезды зарегистрировали в 2003 году, уже после рождения и сына, и дочери. Кстати, на своей свадьбе невеста была в лавандовом платье, а не в белом, о чем потом пожалела.

В интервью Мур не раз говорила, что смогла построить с супругом ту семью, о которой всегда мечтала. По словам знаменитости, для нее нет ничего важнее, чем проводить время с мужем и детьми и исполнять их желания.

Ранее Джулианна Мур показала, как готовится к Met Gala 2026.