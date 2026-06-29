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Ева Грин попала в больницу во время съемок третьего сезона «Уэнздей»

The Sun: актриса Ева Грин повредила ногу на съемках сериала «Уэнсдей»
Ева Грин в 2024 году
Ева Грин в 2024 годуИсточник: Legion-Media

Французская актриса Ева Грин попала в больницу во время работы над третьим сезоном сериала «Уэнздей». Об этом пишет The Sun со ссылкой на свои источники.

По информации издания, на съемочной площадке случился несчастный случай, из-за которого Грин получила травму. Актрису немедленно доставили в медицинское учреждение. Она прошла необходимое лечение и сейчас восстанавливается.

Съемки проходили неподалеку от Дублина. Производство сериала поставили на паузу до того момента, пока актриса полностью не поправится.

Ева Грин играет роль Офелии Фрамп — тети главной героини Уэнсдей. Ее персонаж впервые мелькнул в кадре во втором сезоне: зрителям показали только спину героини.