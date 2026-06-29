По информации издания, на съемочной площадке случился несчастный случай, из-за которого Грин получила травму. Актрису немедленно доставили в медицинское учреждение. Она прошла необходимое лечение и сейчас восстанавливается.
Съемки проходили неподалеку от Дублина. Производство сериала поставили на паузу до того момента, пока актриса полностью не поправится.
Ева Грин играет роль Офелии Фрамп — тети главной героини Уэнсдей. Ее персонаж впервые мелькнул в кадре во втором сезоне: зрителям показали только спину героини.