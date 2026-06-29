Июнь 2026 года принес поклонникам корейских сериалов немало поводов для обсуждения. Одни проекты получили долгожданные продолжения, другие только готовятся к премьере, а некоторые актеры неожиданно оказались в центре скандалов или личных драм. На фоне стремительного роста популярности корейского контента за пределами Азии индустрия продолжает активно развиваться, регулярно поставляя новые инфоповоды. Рассказываем о самых заметных событиях последних недель.
Премьеры и новые проекты
Корейские телеканалы и стриминговые сервисы продолжают активно пополнять свои линейки новыми сериалами, а также раскрывают подробности уже анонсированных проектов.
Щин Хе-сон сыграет прокурора, одержимого поиском правды
Телеканал SBS приступил к работе над новым детективным триллером «Бросок». В центре истории окажется прокурор Мин Хва-ен, которая начинает собственное расследование после того, как ее муж становится главным подозреваемым в убийстве.
Главную роль получила Щин Хе-сон. Создатели уверены, что именно она сможет показать эмоциональное разрушение и внутреннюю борьбу героини. Премьера запланирована на 2027 год.
Кон Хе-джин станет киллером с семейными проблемами
После неоднозначного приема космической мелодрамы «Спроси у звезд» Кон Хе-джин решила кардинально сменить амплуа. Уже в июле состоится премьера триллера «Замужняя убийца».
Героиня актрисы ведет двойную жизнь: днем она заботливая мать и примерная жена, а ночью выполняет задания тайной организации наемных убийц. Проект обещает сочетание семейной драмы и напряженного криминального сюжета.
Осенью выйдет международный триллер «Игра в похищение»
Ли Джун-ги возвращается на экраны после четырехлетнего перерыва. Его новой работой станет масштабный международный проект «Игра в похищение».
Сюжет строится вокруг серии похищений в крупнейших городах Азии. Родственникам жертв предстоит принять участие в жестокой игре, где спасти можно лишь одного человека. Вместе с Ли Джун-ги в сериале снялся японский актер Сакагути Кэнтаро.
Нам Джу-хек возвращается в мистическом триллере
Netflix представил первые материалы дорамы «Дворец Тонгун». Нам Джу-хек сыграл охотника на призраков, способного путешествовать между миром живых и духов.
Создатели обещают зрителям дворцовые интриги, оккультную атмосферу и масштабные сцены противостояния сверхъестественным силам. Премьера состоится уже 17 июля.
Сон Ган и Ли Джун-ен встретятся в музыкальной драме
Еще одной ожидаемой новинкой, но уже в августе, станет дорама «В четыре руки». В центре сюжета — талантливые пианисты музыкальной академии, чье соперничество постепенно меняет их судьбы.
Проект станет одним из последних для Ли Джун-ена перед началом военной службы.
Чи Сон превратится из гангстера в героя района
11 июля стартует комедийно-криминальная дорама «Жилой комплекс» на канале JTBC. Чи Сон сыграет бывшего преступника, который ради спрятанных денег участвует в выборах председателя жилого комплекса, но неожиданно становится борцом с коррупцией.
Хван Ин-еп снова примерит школьную форму
Звезда «Истинной красоты» вновь сыграет подростка в романтической комедии «Мечтая о тебе». По сюжету режиссер У Су-бин возвращается в Южную Корею через 15 лет и сталкивается со своей старой подругой, которая когда-то тоже хотела снимать кино. Действие будет проходить в двух временных линиях — настоящее и прошлое.
Несмотря на возраст (Хван Ин-епу 35 лет), актер продолжает успешно воплощать школьников и студентов, что уже стало своеобразной визитной карточкой его карьеры.
Продолжения популярных дорам
Некоторые хиты последних лет могут получить новые главы, что не может не радовать фанатов оригиналов.
«Травматологический центр» готовится к расширению
По информации инсайдеров, Netflix рассматривает возможность одновременного производства второго и третьего сезонов медицинской драмы «Травматологический центр» про травматолога, который взял на себя руководство отделением университетской больницы.
Официального подтверждения пока нет, но переговоры с актерами уже ведутся. Первый сезон оказался одним из самых успешных корейских проектов платформы и получил несколько престижных наград.
«Судья из ада» официально получил второй сезон
Одной из самых неожиданных новостей стало подтверждение продолжения фантастического хита «Судья из ада». Объявление прозвучало на мероприятии SBS Drama Media Day. Особый интерес вызвал тот факт, что исполнительница главной роли Пак Щин-хе сейчас ожидает второго ребенка.
Актриса уже подтвердила, что этот проект станет ее первым возвращением на съемочную площадку после рождения малыша. Первый сезон показал отличные рейтинги. Пока создатели не раскрывают дату выхода новых серий.
Вокруг «Слабого героя» появились мошенники
Создатели популярной дорамы были вынуждены выступить с предупреждением после появления фальшивых кастингов якобы для третьего сезона.
Неизвестные представлялись сотрудниками съемочной группы и предлагали прохожим пройти прослушивание. Продюсеры подчеркнули, что никаких кастингов не проводится, а работа над третьим сезоном официально даже не анонсирована.
Личная жизнь звезд
Корейские знаменитости вновь оказались в центре внимания не только благодаря работе, но и из-за событий в личной жизни.
Завершилась одна из самых известных звездных историй любви
Настоящим шоком для поклонников стало расставание Чон Ген-хо (сейчас актер снимается в дораме «Соблазнительный роман») и Чхве Су-ен (актриса готовится в роли в дораме «Я ходила в школу» и продолжается развивать музыкальную карьеру). Пара считалась одной из самых крепких в индустрии и находилась в отношениях около четырнадцати лет.
По данным агентств, причиной разрыва стали плотные рабочие графики и постепенное отдаление друг от друга. Несмотря на расставание, бывшие возлюбленные намерены сохранить дружеские отношения.
Чан Гын-сок рассказал о первой любви
Во время телевизионного шоу актер признался, что во время съемок исторической дорамы «Хван Джин-и» был искренне влюблен в свою партнершу Ха Джи-вон.
По словам артиста, тогда ему не хватило смелости сделать шаг навстречу актрисе. О своих чувствах он рассказал ей лишь спустя десять лет.
Намгун Мин впервые станет отцом
Агентство актера подтвердило, что Намгун Мин и его супруга Джин А-рым ожидают рождение ребенка.
Пара познакомилась еще в середине прошлого десятилетия и поженилась в 2022 году. Для супругов это будет первый ребенок.
Ли Джун-ен отправляется на военную службу
Актер сообщил поклонникам, что уже в июле начнет обязательную военную службу.
В опубликованном письме он поблагодарил фанатов за поддержку и признался, что известие о точной дате призыва заставило его по-новому взглянуть на ближайшее будущее.
Ма Дон-сок потерял отца
В начале июня скончался отец популярного актера Ма Дон-сока. Ли Ки-тэ было 92 года.
Из-за трагедии актер временно отошел от рабочих обязанностей и находился рядом с семьей во время прощальной церемонии и похорон.
Скандалы, расследования и судебные дела
Не обошелся июнь и без неприятных новостей.
Чи Чхан-ук оказался под налоговой проверкой
Налоговые органы Сеула выявили у актера дополнительные начисления на крупную сумму. По версии представителей артиста, причиной стали разногласия в трактовке законодательства относительно распределения доходов между физическим и юридическим лицом.
Агентство заверило, что все обязательства будут исполнены в полном объеме.
Ким Су-хен начинает возвращение в профессию
После длительного перерыва актер готовится к первой рекламной съемке для филиппинского бренда одежды.
Возвращение стало возможным после того, как правоохранительные органы подтвердили факт распространения клеветнической информации в отношении артиста. Но часть судебных разбирательств вокруг его имени пока продолжается.
Сон Сын-вон вновь получил тюремный срок
Суд приговорил актера к одному году лишения свободы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Это уже не первый подобный случай в биографии артиста. Суд отдельно отметил, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения.
JTBC столкнулся с серьезными финансовыми трудностями
Один из крупнейших корейских телеканалов начал процедуру реструктуризации после дефолта по долговым обязательствам.
Эксперты связывают ситуацию с падением доходов от традиционной рекламы и ростом затрат на производство контента. В ближайшие месяцы это может привести к сокращению бюджетов отдельных проектов и переносу сроков выхода некоторых дорам.
Несмотря на сложное положение, полное прекращение работы JTBC аналитики считают маловероятным. Канал остается одним из важнейших игроков корейского телевизионного рынка.
Тренды и неожиданные истории
Некоторые новости стали вирусными благодаря необычным обстоятельствам.
Дорама «Она была красоткой» получит уже седьмой ремейк
Популярная романтическая история вскоре будет адаптирована в Мексике. Таким образом проект обзаведется уже седьмой международной версией. Ранее собственные адаптации появились в Турции, Китае, Японии, Таиланде и Малайзии.
Джон Сина неожиданно поддержал корейскую звезду
Публикация фотографии Ким Му-еля в социальных сетях Джона Сины вызвала настоящий ажиотаж.
Поклонники уже давно шутили о поразительном сходстве актеров, а теперь повод для обсуждений появился и у самих знаменитостей. Сам Ким Му-ель признался, что с детства был поклонником реслинга и творчества Сины.
Бывшая сотрудница Samsung стала звездой дорам
После успеха сериала «Пусть послужит вам уроком» зрители активно обсуждают биографию Чин Ги-джу. До актерской карьеры она работала в корпорации Samsung и обладала стабильной офисной должностью. Но девушка решила отказаться от предсказуемого будущего ради мечты стать актрисой — и в итоге добилась успеха.