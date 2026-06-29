Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В зоне СВО погиб актер Дербышев из «Глухаря», «Склифосовского» и «Следа»

Российский киноактер Евгений Дербышев погиб в зоне СВО
В зоне СВО погиб актёр Дербышев из «Глухаря», «Склифосовского» и «Следа»
В зоне СВО погиб актёр Дербышев из «Глухаря», «Склифосовского» и «Следа»Источник: Аргументы и факты

Актер театра и кино Евгений Дербышев погиб в зоне СВО. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru сообщили в его окружении.

«Евгений пропал без вести на СВО в 2024 году. В этом году его семья получила свидетельство о смерти», — рассказал собеседник издания.

Дербышев родился 4 февраля 1968 года. Он получил профильное образование в Екатеринбургском государственном театральном институте.

Актер дебютировал в кино в 2007 году, приняв участие в съемках сериала «Адвокат». Также он участвовал в проектах «Александровский сад», «Висяки», «Глухарь», «Провинциалка», «Меч», «След», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Склифосовский», «Пятницкий» и других.