В зоне СВО погиб актер Дербышев из «Глухаря», «Склифосовского» и «Следа»

Актер дебютировал в кино в 2007 году, приняв участие в съемках сериала «Адвокат». Также он участвовал в проектах «Александровский сад», «Висяки», «Глухарь», «Провинциалка», «Меч», «След», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Склифосовский», «Пятницкий» и других.