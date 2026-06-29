В зоне СВО погиб актер Дербышев из «Глухаря», «Склифосовского» и «Следа»

Актер театра и кино Евгений Дербышев погиб в зоне СВО. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru сообщили в его окружении.
«Евгений пропал без вести на СВО в 2024 году. В этом году его семья получила свидетельство о смерти», — рассказал собеседник издания.
Дербышев родился 4 февраля 1968 года. Он получил профильное образование в Екатеринбургском государственном театральном институте.
Актер дебютировал в кино в 2007 году, приняв участие в съемках сериала «Адвокат». Также он участвовал в проектах «Александровский сад», «Висяки», «Глухарь», «Провинциалка», «Меч», «След», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Склифосовский», «Пятницкий» и других.