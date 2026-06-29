В Санкт-Петербурге стартовали съемки нового фильм «Садко» режиссера Ивана Оганесова. Роль гусляра Садко исполнит Антон Рогачев, известный по сериалу «Этерна». Его возлюбленную Любаву сыграет Анна Пересильд. Никита Кологривый и Елизавета Ищенко составят яркий дуэт боевого моряка Буслая и воительницы Рандгрид. Также в фильме появятся Юрий Стоянов, Роман Васильев, Кристина Бабушкина, Алексей Дмитриев и другие актеры.
По сюжету гусляр Садко возвращается в Великий Новгород после долгих странствий — без гроша в кармане, но с гуслями за плечом. Случайная встреча с княжной Любавой переворачивает его жизнь: он влюбляется с первого взгляда. Однако злая боярыня Глафира решает выдать Любаву замуж за богатого царя Дормидонта ради выкупа. Чтобы побороться за любимую, Садко заключает сделку с Морским царем — и сам не подозревает, какой ценой обернется этот договор.
«В русских сказках про гусляров всегда говорилось об удаче: сыграл — и золото само плывет в руки. Мы решили рассказать о том, что бывает после. Садко в нашем фильме — не везунчик, а человек, который каждый раз платит слишком высокую цену и сам не понимает, когда именно переплатил. Мы смешали новгородские былины с норвежскими мотивами, запустили в один котел морского царя и пещерного тролля Йотуна, боевого моряка Буслая и воительницу Рандгрид. Никита Кологривый и Елизавета Ищенко придумали этой паре отличную химию — зрители это оценят», — рассказал автор сценария Петр Мордвинцев.
По словам постановщика Ивана Оганесова, главная мысль картины — простая и вечная истина: человек может искать счастье по всему свету, пока однажды не поймет, что настоящее счастье рождается, когда ты делаешь счастливыми других.
«Эта идея звучала в фильме Александра Птушко 1953 года. Сегодня, спустя почти три четверти века, она кажется еще более важной», — отметил режиссер.
Художником по костюмам выступила Надежда Васильева, а креативным продюсером и композитором стала Дарья Чаруша. В числе продюсеров также значатся Сергей Сельянов, Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко, Антон Златопольский и другие.
Производством занимаются кинокомпании СТВ, Welcome Media, ID Production, CGF, телеканал «Россия» при поддержке Фонда кино. Дистрибьютор — «НМГ Кинопрокат». Выход фильма в широкий прокат запланирован на 8 марта 2028 года.