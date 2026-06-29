«В русских сказках про гусляров всегда говорилось об удаче: сыграл — и золото само плывет в руки. Мы решили рассказать о том, что бывает после. Садко в нашем фильме — не везунчик, а человек, который каждый раз платит слишком высокую цену и сам не понимает, когда именно переплатил. Мы смешали новгородские былины с норвежскими мотивами, запустили в один котел морского царя и пещерного тролля Йотуна, боевого моряка Буслая и воительницу Рандгрид. Никита Кологривый и Елизавета Ищенко придумали этой паре отличную химию — зрители это оценят», — рассказал автор сценария Петр Мордвинцев.