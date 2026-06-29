Недавно журналисты портала TMZ сообщили о «тревожных» признаках на месте гибели актрисы. По их данным, постельное белье было «подозрительно чистым», а флаконы с лекарствами стояли слишком аккуратно — этикетками наружу. Такая картина нетипична для передозировки. Также всплыла запись телефонного разговора, где Монро говорит: «Я знаю много секретов о семье Кеннеди. Опасных секретов».