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Судмедэксперт, проводивший вскрытие тела Мэрилин Монро, опроверг слухи о ее убийстве

Коронер Томас Ногучи ответил на вновь возникшие доводы об убийстве актрисы
Мэрилин Монро
Мэрилин МонроИсточник: Legion-Media.ru

Доктор Томас Ногучи, которому сегодня 99 лет, вновь заставил заговорить о себе. Бывший главный коронер Лос-Анджелеса стал героем нового документального фильма «Coroner to the Stars».

В этой ленте он раз и навсегда отвергает слухи, которые десятилетиями преследуют имя голливудской звезды. Именно Ногучи проводил вскрытие тела Мэрилин Монро в далеком 1962 году.

Вокруг смерти актрисы сложилось множество конспирологических версий. Например, писатель Норман Мейлер в своей книге утверждал, что Монро убили агенты ФБР и ЦРУ. Причиной называли желание спецслужб скрыть ее роман с Робертом Кеннеди.

Журналист Энтони Саммерс в документальном фильме Netflix заявил, что Кеннеди был одним из последних, кто видел Монро живой, и что между ними произошла яростная ссора незадолго до ее смерти.

Недавно журналисты портала TMZ сообщили о «тревожных» признаках на месте гибели актрисы. По их данным, постельное белье было «подозрительно чистым», а флаконы с лекарствами стояли слишком аккуратно — этикетками наружу. Такая картина нетипична для передозировки. Также всплыла запись телефонного разговора, где Монро говорит: «Я знаю много секретов о семье Кеннеди. Опасных секретов».

Однако Ногучи не меняет свою оценку спустя 64 года. Его позиция остается прежней.

«Известные дела привлекают слухи и преувеличенные истории. Люди склонны верить тому, что слышат. Моя работа — провести расследование и вскрытие и прийти к научному выводу, а не к спекуляциям», — заявил он.