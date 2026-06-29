«Для меня большая честь общаться с Аароном в любом качестве — он невероятно красноречивый, обаятельный и очень умный, — поделился актер. — Мы несколько дней обсуждали возможность съемок. Аарон говорит и пишет так здорово, что отказаться от сотрудничества с ним почти равносильно тому, чтобы подвести Америку».