Джесси Айзенберг объяснил, почему не вернулся к роли Марка Цукерберга в продолжении фильма «Социальная сеть». Актер рассказал изданию Variety, что больше не хочет ассоциироваться с этим персонажем.
Сценарист Аарон Соркин планировал собрать всю команду для продолжения под названием «Социальная расплата», однако Айзенберг отказался от участия. Актер подчеркнул, что не хочет навсегда остаться в сознании зрителей как исполнитель одной роли, пусть даже такой значимой.
«Для меня большая честь общаться с Аароном в любом качестве — он невероятно красноречивый, обаятельный и очень умный, — поделился актер. — Мы несколько дней обсуждали возможность съемок. Аарон говорит и пишет так здорово, что отказаться от сотрудничества с ним почти равносильно тому, чтобы подвести Америку».
Тем не менее Айзенберг принял решение не сниматься в проекте, а роль Цукерберга исполнил Джереми Стронг.
«Я не хочу навсегда быть связанным с этим персонажем, — пояснил Айзенберг. — Но мои причины никак не связаны с качеством фильма. Я уверен, что он получится замечательным».
Напомним, «Социальная сеть» вышла в 2010 году. Режиссером выступил Дэвид Финчер, сценарий написал Аарон Соркин. Фильм рассказывает об основании Facebook и восхождении Цукерберга от студента Гарварда до миллиардера. Айзенберг исполнил главную роль, также в картине снялись Эндрю Гарфилд, Джастин Тимберлейк и Арми Хаммер.
Картина собрала в мировом прокате около 225 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов и получила восемь номинаций на «Оскар», включая «Лучший фильм», «Лучшую режиссуру» и «Лучшую мужскую роль». В итоге фильм завоевал три статуэтки — за адаптированный сценарий, музыку и монтаж.