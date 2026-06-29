Ранее знаменитость рассказывала, что девочки занимаются танцами в ее собственной творческой студии. Вместе с коллективом они выступают на соревнованиях, в том числе за рубежом. Сагалова состоит в браке с предпринимателем Константином Масленниковым с 2011 года. Старшей дочери пары Елизавете 14 лет, средней Стефании — 10, а младшей Милане — 7 лет.