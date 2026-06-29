Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Счастливы вместе» показала редкое фото с тремя дочерями

Актриса Дарья Сагалова опубликовала редкие кадры с тремя дочерьми
Дарья Сагалова
Дарья СагаловаИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Дарья Сагалова, известная зрителям по роли Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе», отправилась в морское путешествие вместе с тремя дочерями. Компания позировала на яхте в купальниках. Семейные кадры с отдыха артистка выложила в соцсети.

Дарья Сагалова с дочерьми / фото: соцсети
Дарья Сагалова с дочерьми / фото: соцсети

Ранее знаменитость рассказывала, что девочки занимаются танцами в ее собственной творческой студии. Вместе с коллективом они выступают на соревнованиях, в том числе за рубежом. Сагалова состоит в браке с предпринимателем Константином Масленниковым с 2011 года. Старшей дочери пары Елизавете 14 лет, средней Стефании — 10, а младшей Милане — 7 лет.

Ранее Дарья Сагалова рассказала о мудрости Светы Букиной.