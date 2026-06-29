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Жена Джорджа Клуни откровенно рассказала о браке с ним

Супруга Джорджа Клуни столкнулась с серьезным общественным давлением
Джордж Клуни с женой Амаль
Джордж Клуни с женой АмальИсточник: Legion-Media.ru

Жена Джорджа КлуниАмаль Клуни, поделились редкими откровениями о браке и трудностях публичной жизни. Она призналась в интервью журналу People, что ей пришлось полностью адаптироваться к статусу супруги одного из главных кумиров мирового кинематографа.

«Раньше у меня была своя профессиональная и личная жизнь, и они могли быть совершенно разными, я могла не смешивать их. А потом я вышла замуж, и это многое изменило», — призналась Амаль.

Джордж и Амаль Клуни
Джордж и Амаль КлуниИсточник: Legion-Media

В частности, супруга Джорджа Клуни столкнулась с серьезным общественным давлением. Из-за повышенного внимания прессы ей поначалу казалось, что она больше не может свободно выбирать наряды — например, появиться в том или ином платье на судебном заседании. Однако со временем Амаль отпустила эту тревогу, осознав, что в ее юридической практике внешний вид не играет ключевой роли.

«Это не так важно, как сама жизнь. Если ты хорош в своем деле, это будет видно. Я не позволю этому фактору мешать мне делать то, что важно для моей семьи», — подчеркнула она.

Ранее Джордж Клуни назвал своего фаворита на роль Бонда.