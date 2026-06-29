Жена Джорджа Клуни откровенно рассказала о браке с ним

В частности, супруга Джорджа Клуни столкнулась с серьезным общественным давлением. Из-за повышенного внимания прессы ей поначалу казалось, что она больше не может свободно выбирать наряды — например, появиться в том или ином платье на судебном заседании. Однако со временем Амаль отпустила эту тревогу, осознав, что в ее юридической практике внешний вид не играет ключевой роли.