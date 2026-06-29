Филипп Янковский отреагировал на слухи о расставании с Оксаной Фандерой, которые появились в светских медиа в конце июня, сообщает KP.RU. Поводом для обсуждений стало отсутствие публичных поздравлений супругов в соцсетях в день годовщины брака, а также их раздельное проживание: актер работает в Москве, тогда как Фандера с 2022 года живет в Грузии.