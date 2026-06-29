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Филипп Янковский опроверг слухи о разводе с Оксаной Фандерой

Актер публично поздравил супругу с 36-летием брака
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Филипп Янковский и Оксана Фандера
Филипп Янковский и Оксана ФандераИсточник: Legion-Media.ru

Филипп Янковский отреагировал на слухи о расставании с Оксаной Фандерой, которые появились в светских медиа в конце июня, сообщает KP.RU. Поводом для обсуждений стало отсутствие публичных поздравлений супругов в соцсетях в день годовщины брака, а также их раздельное проживание: актер работает в Москве, тогда как Фандера с 2022 года живет в Грузии.

Ранее ряд источников утверждал, что пара могла разойтись после более чем 30 лет совместной жизни, не вынося это в публичное пространство. Отмечалось, что супруги поддерживают общение и видятся по праздникам.

Филипп Янковский и Оксана Фандера
Филипп Янковский и Оксана Фандера

На фоне этих сообщений Янковский опубликовал в соцсетях архивные фотографии с женой и поздравил ее с 36-летием брака. В подписи актер подчеркнул, что их отношения сохраняются, назвав годы совместной жизни «одним красивым фильмом».

Оксана Фандера и Филипп Янковский поженились в 1990 году. У них двое детей — Иван и Елизавета Янковские, продолжающие актерскую династию семьи. Их дед — народный артист СССР Олег Янковский.

Иван Янковский сегодня активно снимается в кино и входит в число востребованных актеров своего поколения. Он женат на актрисе Диане Пожарской; у пары двое сыновей — Олег, названный в честь прадеда, и Давид, родившийся в июне 2026 года.