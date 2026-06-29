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Умер актер из сериала «Великолепная пятерка» Андрей Усольцев

Российский артист скончался 27 июня
Свеча
СвечаИсточник: Unsplash

Скончался российский актер Андрей Усольцев, известный зрителям по сериалам «Великолепная пятерка» и «Витязи», сообщается на сайте «КиноТеатр.ру».

Артист скончался 27 июня. Причины его смерти не указываются.

Известно, что в 1990 году Усольцев окончил Уральский государственный университет им. А. М. Горького. В кино начал сниматься в 2019 году. В его фильмографии — пять работ, в том числе сериалы «Моя девочка» (2023 год), «Крепкие орешки» (2021 год) и «Великолепная пятерка 5» (2019 год), «Витязи 2» (2025 год), «Невский. Чужой среди чужих» (2018 год).