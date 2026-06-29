Звезда Голливуда Мишель Пфайффер вспомнила, как начиналась ее легендарная карьера. В интервью Entertainment Weekly актриса призналась, что прорывная роль в фильме «Бриолин 2» досталась ей после прослушивания, на котором она чувствовала себя очень неловко.
68-летняя актриса рассказала, что не питала иллюзий по поводу получения роли и пришла на кастинг «просто ради опыта». Однако атмосфера в студии оказалась настоящим испытанием.
«Это было похоже на массовый сбор — повсюду толпились актеры, танцоры и певцы, — рассказала она. — Я не была певицей. Просто, по рекомендации моего преподавателя актерского мастерства, брала уроки вокала, чтобы улучшить свой сценический голос. И уж точно я не была танцовщицей».
Особенно сложной оказалась танцевальная часть. Актриса призналась, что не была уверена в своих способностях и старалась оказаться подальше от первого ряда.
«Я все дальше продвигалась назад, в итоге оказавшись в последнем ряду. И потом ушла, поджав хвост, чувствуя себя ужасно униженной», — вспоминает она.
Каково же было удивление Пфайффер, когда за ней прибежала помощница режиссера. Актриса попыталась отказаться, ссылаясь на неловкость, но услышала в ответ: «Тебе не стоит стесняться, тебя хотят видеть завтра».
В итоге Пфайффер получила главную роль Стефани Зиноне — лидера «Розовых леди». В отличие от первой части, где хорошая девушка влюбляется в плохого парня, в сиквеле все перевернуто: ее героиня — «плохая девушка», которая влюбляется в положительного героя (Максвелл Колфилд).
Позже актриса сыграла в культовом «Лице со шрамом» с Аль Пачино, а затем трижды номинировалась на «Оскар» за роли в фильмах «Замужем за мафией», «Опасные связи» и «Знаменитые братья Бейкер». В 2026 году вышел сериал «Река Мадисон», где актриса снялась вместе с Куртом Расселом.
Ранее Мишель Пфайффер жаловалась на сложные съемки.