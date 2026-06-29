«Это было похоже на массовый сбор — повсюду толпились актеры, танцоры и певцы, — рассказала она. — Я не была певицей. Просто, по рекомендации моего преподавателя актерского мастерства, брала уроки вокала, чтобы улучшить свой сценический голос. И уж точно я не была танцовщицей».