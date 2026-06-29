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40-летняя актриса Катерина Шпица крестила сына: кадры с церемонии

Крестными ребенка стали друзья семьи
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Катерина Шпица с мужем и сыновьями / фото: соцсети
Катерина Шпица с мужем и сыновьями / фото: соцсети

Актриса Катерина Шпица и ее муж Руслан Панов провели обряд крещения для сына Богдана. Кадрами с церемонии звезда поделилась в своих соцсетях. На снимках также появился старший ребенок артистки — 13-летний Герман, которого она родила в браке с актером Константином Адаевым.

Катерина Шпица с мужем и сыном / фото: соцсети
Катерина Шпица с мужем и сыном / фото: соцсети
Катерина Шпица с сыном / фото: соцсети
Катерина Шпица с сыном / фото: соцсети

«Таинство крещения — светлейший обряд! Мы покрестили Богдана почти сразу, как ему исполнилось 40 дней. Благодарим наших друзей за то, что приняли наше предложение стать крестными родителями. Мы очень рады, что теперь вы часть семьи и разделите с нами воспитание сына. Будем вместе стремиться вырастить доброго, счастливого человека», — написала Катерина Шпица.

Шпица вышла замуж за предпринимателя и владельца сети фитнес-клубов Руслана Панова в 2021 году. Три года спустя актриса пережила потерю беременности. 

Ранее актриса рассказала, что после рождения Богдана решила посвятить себя семье и меньше заниматься съемками. 