Актриса Катерина Шпица и ее муж Руслан Панов провели обряд крещения для сына Богдана. Кадрами с церемонии звезда поделилась в своих соцсетях. На снимках также появился старший ребенок артистки — 13-летний Герман, которого она родила в браке с актером Константином Адаевым.