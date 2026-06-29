Актриса Екатерина Волкова вновь попала в больницу. Как сообщает «СтарХит» со ссылкой на источники в клинике «Лапино», госпитализация потребовалась срочно — сразу после возвращения звезды с гастролей.
Врачи диагностировали у артистки осложнения, вызванные гриппом. Как отмечается, организм Волковой не успел полностью восстановиться после предыдущего лечения в стационаре. Именно это, по данным издания, спровоцировало резкое ухудшение ее состояния.
Напомним, что 21 июня актриса уже сообщала об экстренной госпитализации. Тогда она не стала раскрывать подробности своего самочувствия.
Ранее Екатерина Волкова временно вернулась к гастролям после госпитализации.