Также в июне стало известно о новых отношениях Сарпа Левендоглу и его коллеги Фелиции Сагнак, с которой он ранее работал в сериале «Опасные улицы». Их связь, начавшаяся с профессионального сотрудничества, по данным прессы, со временем переросла в личные отношения. Помимо этого, обсуждалась и личная жизнь Дамлы Сонмез — в СМИ появились сообщения о ее предстоящей свадьбе с бизнесменом Илкаем Акинджи, однако официального подтверждения от самой актрисы пока не поступало.