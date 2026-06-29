В статье расскажем о главных новостях турдизи, которые обсуждали в июне 2026 года. Вспомним подробности летних премьер «Закон природы» и «Возможная любовь», расскажем о том, как развлекаются звезды вне съемочной площадки, а также поделимся историями из личной жизни турецких актеров.
Премьера сериала «Закон природы» стала одним из главных событий июня
10 июня состоялась премьера нового турецкого сериала «Закон природы», который еще до выхода называли одной из самых ожидаемых летних новинок. Главные роли в проекте исполнили Алперен Дуймаз и Озге Ягыз. Режиссерами выступили Али Бильгин и Бесте Султан Касапогуллары. Сериал сочетает элементы романтической комедии и драмы, что традиционно востребовано у зрителей в летнем телевизионном сезоне.
В центре сюжета — история Ямана и Доа, чьи пути вновь пересекаются спустя несколько лет после неудачного собеседования, разрушившего карьерные планы молодого человека. Новая встреча героев происходит в прибрежном городе Урла, где прежняя неприязнь постепенно уступает место взаимному притяжению. По словам создателей, зрителей ждут не только романтическая линия, но и семейные конфликты, борьба характеров и неожиданные сюжетные повороты.
Романтическая комедия «Возможная любовь» вышла в эфир в июне
18 июня на турецком телеканале Show TV состоялась премьера романтической комедии «Возможная любовь» (Muhtemel Aşk). Главные роли в новом проекте исполнили Айча Айшин Туран, Экин Коч и Фейяз Шерифоглу. Режиссером сериала стал Алтан Денмез, ранее работавший над популярными романтическими проектами.
Главная героиня Дефне — успешная женщина, полностью посвятившая себя карьере. Осознав, что в ее жизни почти не осталось места для личного счастья, она оказывается в центре любовного треугольника. Судьба сталкивает Дефне сразу с двумя мужчинами — прямолинейным Кадиром и харизматичным Толгой.
Серай Озкан и Рожбин Эрден блистали на теннисной вечеринке Wimbledon
Актрисы Серай Озкан и Рожбин Эрден посетили закрытую светскую теннисную вечеринку, организованную в рамках престижного турнира Wimbledon. Мероприятие собрало представителей шоу-бизнеса, спорта и модной индустрии.
Звезды турецких сериалов выбрали элегантные образы, соответствующие формату события, и продемонстрировали утонченный стиль на фоне атмосферы одного из самых статусных теннисных турниров мира.
В июне в турдизи обсуждали новые романы и личную жизнь звезд
В июне 2026 года в турецких медиа и фан-сообществах активно обсуждались возможные и подтвержденные изменения в личной жизни ряда актеров. Афра Сарачоглу оказалась в центре внимания после того, как ее неоднократно замечали в компании Пойраза Йосмаоглу. Официальных комментариев от звезд не последовало, однако поклонники продолжают обсуждать возможный роман.
Аслы Бекироглу впервые появилась на публике вместе со своим возлюбленным, при этом предпочла не раскрывать его личность, отметив лишь, что отношения длятся уже более года. Ипек Филиз Языджы, в свою очередь, подтвердила роман с физиотерапевтом Ихсаном Тахой Торгутом, опубликовав совместные фотографии.
Также в июне стало известно о новых отношениях Сарпа Левендоглу и его коллеги Фелиции Сагнак, с которой он ранее работал в сериале «Опасные улицы». Их связь, начавшаяся с профессионального сотрудничества, по данным прессы, со временем переросла в личные отношения. Помимо этого, обсуждалась и личная жизнь Дамлы Сонмез — в СМИ появились сообщения о ее предстоящей свадьбе с бизнесменом Илкаем Акинджи, однако официального подтверждения от самой актрисы пока не поступало.
«Еще 17» стал настоящим интернет-феноменом: сериал набрал более 100 миллионов просмотров
Молодежный проект «Еще 17» стал одним из главных хитов онлайн-пространства. Уже после выхода первых четырех серий сериал сумел привлечь широкую аудиторию и вызвать активный отклик в социальных сетях.
По данным открытых платформ, суммарное количество просмотров материалов, связанных с проектом, превысило отметку в 100 миллионов. Такой результат подтверждает высокий интерес зрителей к молодежному контенту и его устойчивую популярность в цифровой среде.