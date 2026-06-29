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62-летняя звезда «Друзей» рассталась с возлюбленным после 10 лет отношений

Инсайдеры рассказали, что отношения Кортни Кокс и музыканта Джонни Макдейда закончились еще в 2025 году
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кортни Кокс и Джонни Макдейд
Кортни Кокс и Джонни МакдейдИсточник: Legion-Media

62-летняя звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс рассталась с бойфрендом — 49-летним клавишником группы Snow Patrol Джонни Макдейдом. Они прекратили отношения, которые длились почти десять лет — сообщает Daily Mail.

Как выяснилось, пара рассталась еще в конце 2025 года, но новость дошла до прессы только сейчас. Люди из окружения бывших возлюбленных рассказали, что разрыв не был болезненным.

Кортни Кокс и Джонни Макдейд
Кортни Кокс и Джонни МакдейдИсточник: Legion-Media

«Джонни хорошего мнения о Кортни. У них были очень близкие отношения, и они до сих пор дружат. Они замечательные друзья, которые заботятся друг о друге», — поделился инсайдер. 

Кроме того, Daily Mail сообщает, что у Макдейда уже появилась новая девушка.

Кокс и Макдейд начали встречаться в 2013 году. Их познакомили общие друзья. В 2014-м музыкант сделал предложение, и пара объявила о помолвке. Однако до свадьбы дело не дошло: в 2015 году они расстались. Спустя год, в 2016-м, влюбленные сошлись снова и с тех пор не разлучались, однако обручаться не стали.

Ранее Кортни Кокс показала 22-летнюю дочь.