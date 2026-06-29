Кокс и Макдейд начали встречаться в 2013 году. Их познакомили общие друзья. В 2014-м музыкант сделал предложение, и пара объявила о помолвке. Однако до свадьбы дело не дошло: в 2015 году они расстались. Спустя год, в 2016-м, влюбленные сошлись снова и с тех пор не разлучались, однако обручаться не стали.