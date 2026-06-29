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Фильм «Алые паруса» возглавил топ экранизаций произведений из школьной программы

Зрители выбрали лучшие киноверсии книг из школьной программы
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Алые паруса»
Кадр из фильма «Алые паруса»

Телеканал «КиноМульт» провел опрос среди зрителей и выяснил, какие киноверсии произведений из школьной программы пользуются наибольшей любовью и востребованы для семейного просмотра. Лидером с большим отрывом стал фильм «Алые паруса» (1961) — его выбрали 28% респондентов.

Это самая известная экранизация повести Александра Грина, снятая режиссером Александром Птушко. В главных ролях — Анастасия Вертинская и Василий Лановой. Съемки проходили в Крыму, Пицунде и Баку. Кстати, паруса для кораблей шили из той же ткани, что и пионерские галстуки, но цвет получался темно-коричневым, поэтому операторам приходилось использовать светофильтры, чтобы добиться знаменитого алого оттенка.

Кадр из фильма «Алые паруса»
Кадр из фильма «Алые паруса»

На втором месте — «Руслан и Людмила» (1972), также снятая Александром Птушко. Эта картина стала вершиной его творчества и последней в его фильмографии. Сказочная лента по мотивам поэмы Пушкина создавалась на «Мосфильме», съемки проходили в Ростове Великом, Владимире, Александрове, Тракае и Подмосковье. Песню в фильме исполнил Муслим Магомаев, а финальные сцены украсил звон колоколов Ростова Великого.

Кадр из фильма «Руслан и Людмила»
Кадр из фильма «Руслан и Людмила»

Третью строчку заняла пронзительная экранизация рассказа Валентина Распутина «Уроки французского» (1978). История мальчика из деревни, который сталкивается с трудностями после переезда в город, и доброй учительницы, помогающей ему выжить, трогает зрителей до сих пор. Главную роль исполнил Миша Егоров, воспитанник детского дома, а учительницу сыграла Татьяна Ташкова — супруга режиссера картины Евгения Ташкова.

Кадр из фильма «Уроки французского»
Кадр из фильма «Уроки французского»

Четвертое место у фильма «Тимур и его команда» 1976 года с Антоном Табаковым в роли Тимура. Замыкает пятерку лидеров фильм «Каштанка» (1975) по рассказу Антона Чехова режиссера Романа Балаяна с Олегом Табаковым и Львом Дуровым в главных ролях.

В голосовании, которое проходило в социальных сетях, приняли участие 800 человек. Им предложили выбрать из десяти знаковых экранизаций те, которые они хотели бы пересмотреть во время летних каникул.