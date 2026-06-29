Телеканал «КиноМульт» провел опрос среди зрителей и выяснил, какие киноверсии произведений из школьной программы пользуются наибольшей любовью и востребованы для семейного просмотра. Лидером с большим отрывом стал фильм «Алые паруса» (1961) — его выбрали 28% респондентов.
Это самая известная экранизация повести Александра Грина, снятая режиссером Александром Птушко. В главных ролях — Анастасия Вертинская и Василий Лановой. Съемки проходили в Крыму, Пицунде и Баку. Кстати, паруса для кораблей шили из той же ткани, что и пионерские галстуки, но цвет получался темно-коричневым, поэтому операторам приходилось использовать светофильтры, чтобы добиться знаменитого алого оттенка.
На втором месте — «Руслан и Людмила» (1972), также снятая Александром Птушко. Эта картина стала вершиной его творчества и последней в его фильмографии. Сказочная лента по мотивам поэмы Пушкина создавалась на «Мосфильме», съемки проходили в Ростове Великом, Владимире, Александрове, Тракае и Подмосковье. Песню в фильме исполнил Муслим Магомаев, а финальные сцены украсил звон колоколов Ростова Великого.
Третью строчку заняла пронзительная экранизация рассказа Валентина Распутина «Уроки французского» (1978). История мальчика из деревни, который сталкивается с трудностями после переезда в город, и доброй учительницы, помогающей ему выжить, трогает зрителей до сих пор. Главную роль исполнил Миша Егоров, воспитанник детского дома, а учительницу сыграла Татьяна Ташкова — супруга режиссера картины Евгения Ташкова.
Четвертое место у фильма «Тимур и его команда» 1976 года с Антоном Табаковым в роли Тимура. Замыкает пятерку лидеров фильм «Каштанка» (1975) по рассказу Антона Чехова режиссера Романа Балаяна с Олегом Табаковым и Львом Дуровым в главных ролях.
В голосовании, которое проходило в социальных сетях, приняли участие 800 человек. Им предложили выбрать из десяти знаковых экранизаций те, которые они хотели бы пересмотреть во время летних каникул.