На втором месте — «Руслан и Людмила» (1972), также снятая Александром Птушко. Эта картина стала вершиной его творчества и последней в его фильмографии. Сказочная лента по мотивам поэмы Пушкина создавалась на «Мосфильме», съемки проходили в Ростове Великом, Владимире, Александрове, Тракае и Подмосковье. Песню в фильме исполнил Муслим Магомаев, а финальные сцены украсил звон колоколов Ростова Великого.