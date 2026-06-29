Биографический фильм «Майкл», рассказывающий о жизни Майкла Джексона, побил мировой рекорд по кассовым сборам среди картин этого жанра. Как сообщает Life.ru со ссылкой на журнал Variety, сборы ленты режиссера Антуана Фукуа превысили 977 миллионов долларов.
Благодаря этому «Майкл» обошел предыдущего рекордсмена — «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, который заработал 975 миллионов долларов.
Прокат фильма стартовал в апреле. За это время картина собрала 370,2 миллиона долларов в Северной Америке и еще 607,2 миллиона на международных рынках.
Лента посвящена жизни и творческому пути «короля поп-музыки» Майкла Джексона. Музыкант ушел из жизни в 2009 году.
Новый рекорд стал важной вехой и для студии Lionsgate. «Майкл» оказался самым успешным проектом в ее истории. По размеру кассовых сборов картина более чем на 100 миллионов долларов превзошла прежнего лидера студии — фильм «Голодные игры: И вспыхнет пламя», вышедший в 2013 году. Байопик о Майкле Джексоне установил сразу несколько рекордов мирового кинопроката.
История Майкла Джексона неразрывно связана с фигурой его отца — Джозефа Джексона. Именно он, используя жесткие методы и откровенную тиранию, превратил своих детей в мировых звезд, но при этом отнял у Майкла шанс на обычное детство. Такое воспитание оставило глубокие психологические шрамы, которые артист пытался залечить уже во взрослом возрасте, постоянно стремясь восполнить то, чего был лишен в юности.
Однако, несмотря на все обиды, Майкл так и не смог окончательно разорвать отношения с отцом. Он признавал, что именно Джозеф сыграл ключевую роль в его феноменальном успехе.