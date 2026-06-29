История Майкла Джексона неразрывно связана с фигурой его отца — Джозефа Джексона. Именно он, используя жесткие методы и откровенную тиранию, превратил своих детей в мировых звезд, но при этом отнял у Майкла шанс на обычное детство. Такое воспитание оставило глубокие психологические шрамы, которые артист пытался залечить уже во взрослом возрасте, постоянно стремясь восполнить то, чего был лишен в юности.