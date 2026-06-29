Пес случайно попал на съемки фильма Marvel и прославился в соцсетях

Пес по кличке Финик случайно попал в объектив на съемках художественного фильма киностудии Marvel и прославился среди пользователей социальных сетей.
Японский шпиц, умеющий кататься на скейтборде, увидел с балкона дома в Лондоне, как снимают сцену из «Человека-паука» с тросами, дымом и разбитым автомобилем. Пес заинтересовался съемочным процессом и начал громко лаять.
Неожиданно кто-то из команды направил камеру на шумную собаку. После того, как случай стал известен широкой публике, многие пользователи предложили оставить момент с собакой в финальной версии фильма.
Другие комментаторы считают, что Финику должны дать главную роль в картине.