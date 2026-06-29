Фильм «Майкл» возглавил российский кинопрокат на выходных

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Фильм «Майкл» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 140,3 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 25 по 28 июня.
Общие сборы картины об истории короля поп-музыки Майкла Джексона, идущей в прокате восьмую неделю, составили 1,929 млрд рублей. В ролях выступили Джаафар Джексон, Лора Хэрриер, Майлз Теллер, Колман Доминго, Кэт Грэм и Ниа Лонг.
Второе место занял фильм «Холоп 3», собравший 109,6 млн рублей за выходные. По сюжету супруги Лена и Борис Вяземские готовятся продать семейную компанию и развестись, но их дети обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Герои попадают в эпоху Петра I, где им предстоит переосмыслить прошлое и отношение к семье. Бориса Вяземского сыграл Павел Прилучный, Елену Вяземскую — Кристина Асмус, Петра I — Милош Бикович. В ролях также Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Мария Миронова.
На третьей строчке расположился фильм «Три богатыря: ни дня без подвига 3» со сборами 48,6 млн рублей за выходные. Общие сборы картины достигли 49 млн рублей. По сюжету у трех богатырей дел невпроворот: от возвращения волшебной ели Князю до снятия с коня Юлия любовных чар Бабы Яги. В ролях выступили Сергей Маковецкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский, Юлия Зоркина, Александр Боярский, Валерий Смекалов.