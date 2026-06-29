В комментарии к публикации Анна призналась, что их связь — это настоящее счастье, и поздравила сестру с круглой датой, отметив, что любит ее безмерно. В этой творческой семье выросли все трое: старшая Анна стала балериной, играет в театре и снимается в кино, Мария последовала примеру матери и появилась в фильме своего отца «Заражение», а Настасья — младшая дочь Веры от брака с Шубским.