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Старшая дочь Веры Глаголевой трогательно поздравила сестру с 45-летием

Анна Нахапетова подготовила для сестры трогательное видео, смонтированное из снимков из семейного архива
Вера Глаголева с дочерьми / фото: соцсети
Вера Глаголева с дочерьми / фото: соцсети

В день своего 45-летия Мария Нахапетова, дочь актрисы Веры Глаголевой, получила неожиданный сюрприз от старшей сестры Анны. Та подготовила для именинницы трогательное видео, смонтированное из старых домашних архивов.

Родион Нахапетов с дочерьми / фото: соцсети
Родион Нахапетов с дочерьми / фото: соцсети

Как сообщает Life.ru, в ролике собраны кадры, охватывающие всю историю их семьи: детство, юность, совместные моменты с мамой-актрисой и отцом Родионом Нахапетовым. В видео также попали более поздние эпизоды — время, когда в их доме появился отчим Кирилл Шубский, ставший отцом их младшей сестры Настасьи.

Вера Глаголева с дочерьми / фото: соцсети
Вера Глаголева с дочерьми / фото: соцсети

В комментарии к публикации Анна призналась, что их связь — это настоящее счастье, и поздравила сестру с круглой датой, отметив, что любит ее безмерно. В этой творческой семье выросли все трое: старшая Анна стала балериной, играет в театре и снимается в кино, Мария последовала примеру матери и появилась в фильме своего отца «Заражение», а Настасья — младшая дочь Веры от брака с Шубским.

Вера Глаголева и Родион Нахапетов с дочерьми / фото: соцсети
Вера Глаголева и Родион Нахапетов с дочерьми / фото: соцсети

Веры Глаголевой не стало в 2017 году — актриса и режиссер ушла из жизни в немецкой клинике после долгой борьбы с онкологией. Ей был 61 год.