В день своего 45-летия Мария Нахапетова, дочь актрисы Веры Глаголевой, получила неожиданный сюрприз от старшей сестры Анны. Та подготовила для именинницы трогательное видео, смонтированное из старых домашних архивов.
Как сообщает Life.ru, в ролике собраны кадры, охватывающие всю историю их семьи: детство, юность, совместные моменты с мамой-актрисой и отцом Родионом Нахапетовым. В видео также попали более поздние эпизоды — время, когда в их доме появился отчим Кирилл Шубский, ставший отцом их младшей сестры Настасьи.
В комментарии к публикации Анна призналась, что их связь — это настоящее счастье, и поздравила сестру с круглой датой, отметив, что любит ее безмерно. В этой творческой семье выросли все трое: старшая Анна стала балериной, играет в театре и снимается в кино, Мария последовала примеру матери и появилась в фильме своего отца «Заражение», а Настасья — младшая дочь Веры от брака с Шубским.
Веры Глаголевой не стало в 2017 году — актриса и режиссер ушла из жизни в немецкой клинике после долгой борьбы с онкологией. Ей был 61 год.