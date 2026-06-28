Звезда «Долгой дороги в дюнах» Вердиньш ушел из жизни в 85 лет

«Это я! Мартиньш Вердиньш (25.01.1941 — 19.06.2026) — артист, художник, живописец, декоратор, писатель, шофер, охранник и кое-кто ещё в придачу. Хочу сказать вам, что я покинул сцену этой земли. Спектакль в моей роли сыгран до конца и полностью. Занавес закрывается медленно… Я иду дальше — туда, где, скорее всего, иная режиссура, другие декорации и зрители», — сказано в письме.