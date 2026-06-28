Звезда «Долгой дороги в дюнах» Вердиньш ушел из жизни в 85 лет

На 86-м году жизни умер латвийский актер театра и кино Мартиньш Вердиньш. О смерти артиста проинформировал Союз театральных деятелей Латвии.
После кончины Вердиньша было опубликовано его прощальное обращение, написанное от первого лица. В нем актер сравнил свою жизнь с театром и сообщил, что его «спектакль на этой земле» завершен.
«Это я! Мартиньш Вердиньш (25.01.1941 — 19.06.2026) — артист, художник, живописец, декоратор, писатель, шофер, охранник и кое-кто ещё в придачу. Хочу сказать вам, что я покинул сцену этой земли. Спектакль в моей роли сыгран до конца и полностью. Занавес закрывается медленно… Я иду дальше — туда, где, скорее всего, иная режиссура, другие декорации и зрители», — сказано в письме.
Вердиньш попросил родных и близких не скорбеть очень долго и вспоминать о нем с улыбкой.
Мартиньш Вердиньш родился 25 января 1941 года в Риге. Он окончил актерский курс театрального факультета Латвийской консерватории и выступал на сценах нескольких театров. За свою карьеру актер снялся во множестве фильмов и сериалов. Среди наиболее известных работ — «Долгая дорога в дюнах», «Мираж», «Будьте моей тёщей», «Стрелы Робин Гуда» и другие.
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