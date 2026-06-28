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Сын Евгении Добровольской впервые рассказал, как переживал болезнь и смерть матери

23-летний Ян Добровольский рассказал о том, как справлялся с тяжелой утратой
Евгения Добровольская
Евгения ДобровольскаяИсточник: Алексей Молчановский

Сын народной артистки России Евгении Добровольской и актера Ярослава Бойко, 23-летний Ян Добровольский, впервые публично рассказал о том, как переживал болезнь и смерть матери. Своими воспоминаниями он поделился в эфире программы «Звёзды сошлись».

Ян узнал о страшном диагнозе, когда учился в Словакии. Врачи обнаружили у актрисы рак желудка. Поначалу родные верили, что лечение даст результат, но болезнь прогрессировала слишком быстро.

«Уже по видео (звонкам) я понимал, что человек меняется — и в лице, и в поведении», — вспоминает Ян. Поняв, что ситуация критическая, молодой человек бросил учебу за границей и вернулся в Москву, чтобы поддерживать мать.

Ян Добровольский, фото: кадр из видео
Ян Добровольский, фото: кадр из видео

Он подчеркнул, что Евгения Добровольская всегда много работала и огромное внимание уделяла образованию детей. После ухода матери Ян переживал тяжелый период. Он признался, что замкнулся в себе и боролся с депрессией, заново учась жить без самого родного человека.

Особенно сильное впечатление на него произвел один из последних разговоров с актрисой. Незадолго до смерти он спросил у нее: «Что мне делать? Как мне быть без тебя?». В ответ Евгения Добровольская сказала: «Время собирать камни». Ян воспринял эти слова как завет: сохранить все ценное, что дала ему мама — воспоминания, опыт и любовь, — и двигаться дальше.

Евгения Добровольская ушла из жизни в январе 2025 года. Актрисе было 60 лет.