Особенно сильное впечатление на него произвел один из последних разговоров с актрисой. Незадолго до смерти он спросил у нее: «Что мне делать? Как мне быть без тебя?». В ответ Евгения Добровольская сказала: «Время собирать камни». Ян воспринял эти слова как завет: сохранить все ценное, что дала ему мама — воспоминания, опыт и любовь, — и двигаться дальше.