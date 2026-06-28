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15-летняя дочь звезды «Кухни» отправляется работать моделью в Южную Корею

Дочь Елены Ксенофонтовой подписала контракт с модельным агентством из Южной Кореи
Елена Ксенофонтова с дочерью, фото: соцсети
Елена Ксенофонтова с дочерью, фото: соцсети

Заслуженная артистка России Елена Ксенофонтова, известная по сериалу «Кухня», рассказала о карьерных планах своей 15-летней дочери. В эфире программы «Звезды сошлись» актриса сообщила, что Софья отправляется покорять Южную Корею.

Как выяснилось, девушка уже заключила договор с местным модельным агентством. Правда, пока остается загадкой, какой именно продукт ей предстоит продвигать.

«Контракт подразумевает, что все авансируется. То есть оплачивается дорога, оплачивается проживание, но из гонораров Софьи потом это вычитается. Она едет полноценно работать — 60 дней», — поделилась Ксенофонтова.

Актриса добавила, что ее дочь заранее внесла в соглашение пункты о недопустимых для нее съемках. Например, Софья имеет право отказаться, если ей предложат рекламировать нижнее белье.

Ранее Елена Ксенофонтова показала редкие кадры с повзрослевшей дочерью-выпускницей.