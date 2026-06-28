Режиссер сериалов «Пока станица спит» и «Село на миллион» Недич умер в 64 года

В возрасте 64 лет ушел из жизни сербский режиссер и актер Светислав Богославович, известный зрителям под творческим псевдонимом Бата Недич, сообщает Life.ru. Печальное известие подтвердила его супруга, сообщив, что кинематографист долго боролся с тяжелой болезнью, но победить недуг не смог.
Родившийся в Белграде в 1962 году, Недич вдохновился советским кинематографом после просмотра фильма «Москва слезам не верит». Это впечатление определило его судьбу: в 1987-м он окончил режиссёрский факультет ВГИКа и навсегда связал жизнь с кино.
В России его знают как постановщика популярных телевизионных проектов. Среди наиболее известных его работ — сериалы «Пока станица спит», «Тайны института благородных девиц» и «Село на миллион». Он также снимался в эпизодах, появляясь в кадре в таких лентах, как «Ефросинья» и «Случайная связь».
О проблемах со здоровьем режиссера стало известно ещё в 2023 году. Коллеги и поклонники выражают соболезнования его семье.