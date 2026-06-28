Режиссер сериалов «Пока станица спит» и «Село на миллион» Недич умер в 64 года

В России его знают как постановщика популярных телевизионных проектов. Среди наиболее известных его работ — сериалы «Пока станица спит», «Тайны института благородных девиц» и «Село на миллион». Он также снимался в эпизодах, появляясь в кадре в таких лентах, как «Ефросинья» и «Случайная связь».