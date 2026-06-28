Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ сообщили о расставании Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры

Актеры тайно живут отдельно уже несколько лет
Оксана Фандера и Филипп Янковский
Оксана Фандера и Филипп Янковский

История Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского долгие годы служила символом крепкого союза в мире российского кино. Пара прожила вместе 36 лет, вырастила двоих детей и для многих поклонников оставалась образцом семейного счастья. Но недавно выяснилось, что супруги уже несколько лет живут порознь.

Как сообщает KP.RU, Фандера и Янковский не стали выносить перемены в личной жизни на публику и решили не раскрывать детали своих отношений. По данным издания, расставание прошло тихо — без громких скандалов и официальных заявлений. За все время брака актеры почти не давали поводов для пересудов о личном. Они редко говорили о семье, не выставляли чувства напоказ и старались сохранять образ пары, для которой на первом месте стоят близкие люди.

Оксана Фандера и Филипп Янковский встретились в конце 1980-х годов. Свадьбу сыграли в 1990-м. В браке родились дочь Елизавета и сын Иван — оба пошли по творческому пути. Несколько дней назад у Фандеры и Янковского была 36-я годовщина свадьбы.