Как сообщает KP.RU, Фандера и Янковский не стали выносить перемены в личной жизни на публику и решили не раскрывать детали своих отношений. По данным издания, расставание прошло тихо — без громких скандалов и официальных заявлений. За все время брака актеры почти не давали поводов для пересудов о личном. Они редко говорили о семье, не выставляли чувства напоказ и старались сохранять образ пары, для которой на первом месте стоят близкие люди.