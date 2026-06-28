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В России могут установить обязательную долю отечественных фильмов в кинопрокате

Глава думского комитета по культуре Ольга Казакова подчеркнула, что выделение приоритета российским кинолентам в прокате — «абсолютно правильно с точки зрения патриотизма»
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Появление обязательной доли отечественных фильмов в кинопрокате может стать одной из мер поддержки российского кино, которую совместно разработают Госдума и правительство. Об этом ТАСС рассказала глава думского комитета по культуре Ольга Казакова на полях первого этапа предвыборного съезда «Единой России».

«Мы будем над этим работать, — сказала Казакова, отвечая на вопрос о том, могут ли в России установить обязательный процент отечественных фильмов в прокате. — Нужно найти решение, какие это будут цифры, какие это будут проценты, обсудить, как это отразится на продвижении и поддержке отечественного кино, а также на деятельности кинотеатров».

Депутат отметила, что конкретные меры поддержки российского кино парламентарии будут обсуждать вместе с кабмином и кинематографистами. Она также подчеркнула, что выделение приоритета российским фильмам в прокате — «абсолютно правильно с точки зрения патриотизма».

«Отечественное кино должно иметь более широкую дорогу для прохождения везде по сравнению с теми творческими продуктами, которые поступают извне», — заключила Казакова.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по культуре организовать совместную с профильным министерством и кинематографистами работу по подготовке законопроектов, направленных на поддержку отечественного кино.