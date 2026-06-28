В России могут установить обязательную долю отечественных фильмов в кинопрокате

«Мы будем над этим работать, — сказала Казакова, отвечая на вопрос о том, могут ли в России установить обязательный процент отечественных фильмов в прокате. — Нужно найти решение, какие это будут цифры, какие это будут проценты, обсудить, как это отразится на продвижении и поддержке отечественного кино, а также на деятельности кинотеатров».