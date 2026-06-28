Второй трейлер предстоящего супергеройского фильма «Человек-паук: Новый день» установил рекорд: по данным аналитической компании WaveMetrix, за первую неделю после выхода его посмотрели 590,8 млн раз — это второй результат среди всех кинотрейлеров в истории.
Первый трейлер картины ранее преодолел отметку в 1 млрд просмотров всего за четыре дня, что прежде не удавалось ни одной другой промо-кампании в индустрии кино, утверждает Deadline.
В четвертом сольном фильме про Человека-паука с Томом Холландом в заглавной роли герой борется с преступностью в мире, который его не помнит. Помимо Холланда и Зендаи, в фильме снялись Сэди Синк, Джон Бернтал, Марк Руффало и др.
Режиссером выступил Дестин Дэниел Креттон, мировая премьера запланирована на 31 июля 2026 года.
На данный момент Холланд и Зендая участвуют в промо-туре картины по всему миру.