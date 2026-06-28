В четвертом сольном фильме про Человека-паука с Томом Холландом в заглавной роли герой борется с преступностью в мире, который его не помнит. Помимо Холланда и Зендаи, в фильме снялись Сэди Синк, Джон Бернтал, Марк Руффало и др.