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Трейлер фильма «Человек-паук: Новый день» стал вторым по просмотрам в истории

За первую неделю промо-ролик фильма набрал 590,8 млн просмотров по всему миру

Второй трейлер предстоящего супергеройского фильма «Человек-паук: Новый день» установил рекорд: по данным аналитической компании WaveMetrix, за первую неделю после выхода его посмотрели 590,8 млн раз — это второй результат среди всех кинотрейлеров в истории.

Первый трейлер картины ранее преодолел отметку в 1 млрд просмотров всего за четыре дня, что прежде не удавалось ни одной другой промо-кампании в индустрии кино, утверждает Deadline.

В четвертом сольном фильме про Человека-паука с Томом Холландом в заглавной роли герой борется с преступностью в мире, который его не помнит. Помимо Холланда и Зендаи, в фильме снялись Сэди Синк, Джон Бернтал, Марк Руффало и др.

Режиссером выступил Дестин Дэниел Креттон, мировая премьера запланирована на 31 июля 2026 года.

На данный момент Холланд и Зендая участвуют в промо-туре картины по всему миру. 