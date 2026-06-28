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На пляже Майами-Бич появился троянский конь из «Одиссеи» Нолана

Статую поприветствовал Мэтт Дэймон, исполнивший в предстоящей ленте главную роль
Открытие статуи Троянского коня на пляже Майами-бич
Открытие статуи Троянского коня на пляже Майами-бич

В Майами-Бич (США) установили гигантскую статую троянского коня. Инсталляция приурочена к премьере фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. Лента выйдет в мировой прокат 17 июля.

Открывали монумент актеры Мэтт Дэймон и Джон Легуизамо — оба заняты в проекте. Дэймону досталась главная роль: он играет Одиссея, царя Итаки, который пытается добраться до дома после Троянской войны. Легуизамо перевоплотился в Евмея — свинопаса и раба, сохранившего верность своему господину.

«Одиссея» станет для Нолана 13-й полнометражной работой. Картина войдет в историю как первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX.

В актерский состав также вошли Том Холланд, Роберт Паттинсон, Зендая, Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон. Проект снимали сразу в нескольких странах – от Греции и Италии до Марокко и Шотландии.