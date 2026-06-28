Открывали монумент актеры Мэтт Дэймон и Джон Легуизамо — оба заняты в проекте. Дэймону досталась главная роль: он играет Одиссея, царя Итаки, который пытается добраться до дома после Троянской войны. Легуизамо перевоплотился в Евмея — свинопаса и раба, сохранившего верность своему господину.