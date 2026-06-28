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Умерла актриса «Тайны "Черных дроздов"», вдова режиссера Менакера Чернова

Актриса Алла Чернова умерла в ночь на 28 июня в Мариинской больнице
Умерла актриса «Тайны "Чёрных дроздов"», вдова режиссера Менакера Чернова
Умерла актриса «Тайны "Чёрных дроздов"», вдова режиссера Менакера ЧерноваИсточник: Аргументы и факты

В возрасте 82 лет скончалась советская актриса театра и кино Алла Чернова, узнал aif.ru.

Чернова умерла в ночь на 28 июня в Мариинской больнице. Ее могут похоронить на Комаровском кладбище, где покоится ее супруг, режиссер Леонид Менакер.

Алла Чернова окончила Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина в 1965 году. После учебы переехала из Москвы в Ленинград. Служила в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола (ныне театр «Балтийский дом») и в Ленинградском театре комедии.

Алла Иосифовна дебютировала в кино еще студенткой в картине «Коротко лето в горах». Запомнилась зрителям по ролям в фильмах «Не забудь… станция Луговая», «Тайна “Черных дроздов”», «Месяц май» и «Никколо Паганини».

Алла Чернова перестала сниматься в кино в возрасте 42 лет главным образом из-за тяжелой болезни. Менакеру с трудом удавалось доставать необходимые лекарства. После выздоровления актриса не захотела возвращаться на съемочную площадку, долгое время преподавала актерское мастерство в Санкт-Петербургском государственном институте культуры.