Умерла актриса «Тайны "Черных дроздов"», вдова режиссера Менакера Чернова

Алла Чернова окончила Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина в 1965 году. После учебы переехала из Москвы в Ленинград. Служила в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола (ныне театр «Балтийский дом») и в Ленинградском театре комедии.