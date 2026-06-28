Здорик и Городничий открыли «народное караоке» на «Алых парусах»

Заслуженная артистка России Алена Свиридова также вышла на сцену праздника выпускников «Алые паруса — 2026» вместе с сыном Григорием Мирошниченко. Сразу после теплого напутствия мать и сын исполнили для гостей праздника композицию «Будет так всегда». Их выступление стало одним из самых душевных эпизодов вечера, наполненного надеждами, воспоминаниями и ожиданием новых открытий.