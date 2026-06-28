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Здорик и Городничий открыли «народное караоке» на «Алых парусах»

Звезды сериала «Ландыши» выступили на празднике выпускников «Алые паруса 2026»
Ника Здорик и Сергей Городничий, фото: пресс-служба
Ника Здорик и Сергей Городничий, фото: пресс-служба

Исполнившие главные роли в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь» актеры Ника Здорик и Сергей Городничий 27 июня открыли «народное караоке» на главном празднике выпускников «Алые паруса — 2026» миксом песен из сериала.

Музыкальное сопровождение в проекте выполняет функцию, выходящую далеко за рамки обычного фона. Песни глубоко интегрированы во внутренний мир персонажей, позволяя передавать эмоции и мысли, которые сложно выразить обычными словами.

Ника Здорик и Сергей Городничий на празднике выпускников «Алые паруса 2026»
Ника Здорик и Сергей Городничий на празднике выпускников «Алые паруса 2026»

Саундтрек наполнен оттенками светлой грусти, искренней романтики и переживаниями первой серьезной драмы. В этот период жизни эмоции воспринимаются одновременно неловкими, забавными и почти судьбоносными.

Благодаря этому музыка идеально передает общую атмосферу сериала. Отношения героев здесь показаны не безупречными или искусственными, а настоящими — с обидами, верой в лучшее, промахами и стремлением найти понимание.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Заслуженная артистка России Алена Свиридова также вышла на сцену праздника выпускников «Алые паруса — 2026» вместе с сыном Григорием Мирошниченко. Сразу после теплого напутствия мать и сын исполнили для гостей праздника композицию «Будет так всегда». Их выступление стало одним из самых душевных эпизодов вечера, наполненного надеждами, воспоминаниями и ожиданием новых открытий.

Свиридова исполнила песню «Розовый фламинго», после чего артистка обратилась к зрителям с напутствием. Певица пожелала выпускникам, чтобы родители гордились ими.