Здорик и Городничий открыли «народное караоке» на «Алых парусах»

Исполнившие главные роли в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь» актеры Ника Здорик и Сергей Городничий 27 июня открыли «народное караоке» на главном празднике выпускников «Алые паруса — 2026» миксом песен из сериала.
Музыкальное сопровождение в проекте выполняет функцию, выходящую далеко за рамки обычного фона. Песни глубоко интегрированы во внутренний мир персонажей, позволяя передавать эмоции и мысли, которые сложно выразить обычными словами.
Саундтрек наполнен оттенками светлой грусти, искренней романтики и переживаниями первой серьезной драмы. В этот период жизни эмоции воспринимаются одновременно неловкими, забавными и почти судьбоносными.
Благодаря этому музыка идеально передает общую атмосферу сериала. Отношения героев здесь показаны не безупречными или искусственными, а настоящими — с обидами, верой в лучшее, промахами и стремлением найти понимание.
Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Заслуженная артистка России Алена Свиридова также вышла на сцену праздника выпускников «Алые паруса — 2026» вместе с сыном Григорием Мирошниченко. Сразу после теплого напутствия мать и сын исполнили для гостей праздника композицию «Будет так всегда». Их выступление стало одним из самых душевных эпизодов вечера, наполненного надеждами, воспоминаниями и ожиданием новых открытий.
Свиридова исполнила песню «Розовый фламинго», после чего артистка обратилась к зрителям с напутствием. Певица пожелала выпускникам, чтобы родители гордились ими.