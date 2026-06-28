Александра Галибина наградили «За вклад в российское кино»

В столице Ленинградской области — в городе Гатчина — завершил работу XXXII Международный кинофестиваль «Литература и кино».
На церемонии закрытия народного артиста РФ Александра Галибина, который был председателем жюри, наградили «За вклад в российское кино». Награду вручила глава администрации Гатчинского муниципального округа Людмила Нещадим.
Отметим, в этом году кинофорум проходил с 23 по 27 июня и вновь подтвердил статус одной из важнейших площадок для диалога литературы и кино: программа объединила признанных мастеров и яркие дебюты, а также предложила профессиональному сообществу новые форматы взаимодействия.
На фестиваль поступило свыше 200 заявок. В конкурсную программу киносмотра вошли 55 фильмов, представивших работы из России, Беларуси, Индии и Сербской Республики. В ретроспективной части зрители увидели три картины Станислава Говорухина и четыре фильма Александра Роу — это позволило проследить эволюцию экранизаций и связь классики с современными подходами к адаптации.
За пять дней работы фестиваля состоялось 63 кинопоказа и 46 встреч со зрителями и представителями профессионального сообщества, были проведены презентации, дискуссии, мастер-классы и питчинги. Площадками событий стали киноцентр «Победа» и Гатчинский дом культуры, а участниками — режиссёры, сценаристы, операторы, продюсеры, актёры и писатели.
Профессиональное жюри оценивало работы по критериям художественной выразительности, верности литературному первоисточнику и силы экранного высказывания. В состав вошли: Александр Галибин (председатель жюри, народный артист РФ, актёр театра и кино, режиссёр), Владимир Климов (кинооператор, народный артист РФ), Анна Литвинова и Сергей Литвинов (писатели), Фахид Мири (сирийский режиссёр, руководитель сирийского телевизионного производства), Галина Адамович (режиссёр-документалист, член Белорусского Союза кинематографистов).