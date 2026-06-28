Александра Галибина наградили «За вклад в российское кино»

Отметим, в этом году кинофорум проходил с 23 по 27 июня и вновь подтвердил статус одной из важнейших площадок для диалога литературы и кино: программа объединила признанных мастеров и яркие дебюты, а также предложила профессиональному сообществу новые форматы взаимодействия.