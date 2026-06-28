Кастинг-директор «бондианы» раскрыла, какой актер станет новым агентом 007

«Я никогда не видела, чтобы кто-то чувствовал себя так неловко, как Дэниэл в тот день. Это было ужасно. И потом полились все эти сообщения о том, что он не умеет водить, не умеет то и это. У меня есть теория, что это его сильно подстегнуло. Он подумал: “Я покажу вам, ублюдки”, — и сделал это», — смеется Маквильямс.