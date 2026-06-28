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Дженнифер Лопес опубликовала фото в комбинации с кружевом

Актриса снялась в мини-комбинации с кружевом

Певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в короткой комбинации. Знаменитость опубликовала фото в соцсети.

Дженнифер Лопес, фото: соцсети
Дженнифер Лопес, фото: соцсети

56-летняя Дженнифер Лопес была запечатлена в нежно-розовой короткой комбинации с кружевом, которую дополнила халатом в тон. Певица снялась с собранными в небрежный пучок волосами. Артистка сидела с чашкой чая рядом с ванной.

22 июня Дженнифер Лопес вышла на публику с дочерью экс-супруга и коллеги Бена Аффлека — Фин. Она вместе со своей дочерью Эммой и Фин посетили концерт певицы Арианы Гранде в Лос-Анджелесе, который прошел в рамках тура Eternal Sunshine Tour.

Актриса выбрала для выхода на публику белую укороченную блузу, длинные шорты с высокой талией и сабо на шпильках. Поп-исполнительница дополнила образ черными солнцезащитными очками, кольцами и темно-коричневой сумкой Hermès. Она распустила волосы и сделала макияж с ярко-розовым блеском для губ.

В апреле Лопес спровоцировала слухи о романе с актером. Инсайдер издания The Sun заявил, что она сблизилась с партнером по съемкам и между ними была «невероятная химия». Недавно артистка ответила на сплетни о романе.