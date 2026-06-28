Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в плавках на мотоцикле

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли, продемонстрировала фигуру в плавках. Фото опубликованы в соцсети.
Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в рекламной кампании онлайн-магазина FWRD. На одном из фото модель была запечатлена на мотоцикле. Манекенщица позировала в облегающем лонгсливе и плавках с принтом. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле с бальзамом для губ.
23 июня Хантингтон-Уайтли опубликовала в личный блог фото в темно-синем топе с декольте Alo, который сочетала с удлиненными велосипедками и перчатками. Модель позировала с собранными в хвост волосами и без макияжа в спортзале.
Позже 39-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли приняла участие в съемках рекламной компании собственного коллаборации с брендом ViX. На одном из кадров манекенщица позировала в желтом бикини, которое дополнила макси-юбкой в тон. Звезде подиумов уложили волосы назад и сделали макияж в естественном стиле. Знаменитость снялась на фоне горы и океана.