Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в плавках на мотоцикле

Роузи Хантингтон-Уайтли снялась в рекламной кампании онлайн-магазина FWRD. На одном из фото модель была запечатлена на мотоцикле. Манекенщица позировала в облегающем лонгсливе и плавках с принтом. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле с бальзамом для губ.