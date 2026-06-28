44-летняя «ангел» Victoria's Secret вышла в свет в платье с разрезом до бедра

«Ангел» Victoria's Secret, модель Алессандра Амбросио, появилась на презентации бренда Mercedes Benz. Снимками она поделилась в соцсети.
44-летняя Алессандра Амбросио предпочла для выхода глянцевое бежевое платье с разрезом до бедра. Образ дополнили мюль на каблуках, солнцезащитные очки и сумка из кожи Chanel. Волосы ей распустили и выпрямили, а также сделали макияж с контурингом и бежевой матовой помадой.
«Ангел» Victoria's Secret была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у экс-возлюбленных родились дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс, с которыми она часто путешествует по миру.
Модель сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.
Недавно Алессандра Амбросио показала фигуру в крошечном белом бикини на панорамном балконе. Волосы она распустила и отказалась от макияжа.