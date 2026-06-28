56-летняя Наоми Кэмпбелл в мини-платье с глубоким декольте появилась на вечеринке

Супермодель Наоми Кэмпбелл стала гостьей открытия нового флагманского магазина бренда товаров для дома RH в Берлингтон-Гарденс. Об этом сообщает Daily Mail.
56-летняя Наоми Кэмпбелл предпочла для выхода на публику пестрое платье с глубоким декольте и разрезами. Образ дополнили очки, сумка из кожи и туфли на высоких каблуках.
В феврале Кэмпбелл стала героиней выпуска журнала Elle! На обложке супермодель предстала в парике с короткой стрижкой и объемной укладкой. Манекенщица позировала с макияжем с черной тушью и красным блеском для губ. Звезда подиумов была одета в черно-белую рубашку в полоску, желтый жакет и серьги Chanel.
В декабре папарацци подловили Наоми Кэмпбелл, когда она направлялась на вечеринку в ночной клуб Maison Close в Лондоне. Супермодель выбрала для закрытого мероприятия черное полупрозрачное боди, жакет с меховой отделкой, джинсы-клеш цвета индиго с разрезом и кроссовки Nike Air Max Muse.