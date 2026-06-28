56-летняя Наоми Кэмпбелл в мини-платье с глубоким декольте появилась на вечеринке

В феврале Кэмпбелл стала героиней выпуска журнала Elle! На обложке супермодель предстала в парике с короткой стрижкой и объемной укладкой. Манекенщица позировала с макияжем с черной тушью и красным блеском для губ. Звезда подиумов была одета в черно-белую рубашку в полоску, желтый жакет и серьги Chanel.