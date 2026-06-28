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Марго Робби в расстегнутой рубашке и шортах посетила вечеринку в Лондоне

Актриса в рубашке и шортах снялась на вечеринке в Лондоне
Марго Робби
Марго РоббиИсточник: Legion-Media.ru

Марго Робби стала гостьей открытия нового флагманского магазина бренда товаров для дома RH в Берлингтон-Гарденс. Об этом сообщает Who What Where.

Марго Робби предпочла для выхода черную расстегнув рубашку, шорты-бермуды и туфли-лодочки с острым мысом. Образ дополнили кольца и серьги. Волосы актрисе уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж.

4 мая Робби появилась на ежегодном балу Met Gala в Нью-Йорке. Она вышла на публику в золотом макси-платье Chanel без бретелей с асимметричным подолом и шлейфом с оборками. Актриса дополнила образ серьгами и массивными кольцами с желтыми бриллиантами. Артистке уложили волосы в пучок и сделали макияж в нюдовых тонах. Однако интернет-пользователи посчитали, что наряд Марго Робби не подходит под тему бала, которая в этом году звучала как «Мода — это искусство».