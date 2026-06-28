Марго Робби в расстегнутой рубашке и шортах посетила вечеринку в Лондоне

4 мая Робби появилась на ежегодном балу Met Gala в Нью-Йорке. Она вышла на публику в золотом макси-платье Chanel без бретелей с асимметричным подолом и шлейфом с оборками. Актриса дополнила образ серьгами и массивными кольцами с желтыми бриллиантами. Артистке уложили волосы в пучок и сделали макияж в нюдовых тонах. Однако интернет-пользователи посчитали, что наряд Марго Робби не подходит под тему бала, которая в этом году звучала как «Мода — это искусство».