Умер латвийский актер Мартинс Вердиньш

ВИЛЬНЮС, 27 июня. /ТАСС/. Народный артист Латвии актер Мартинс Вердиньш умер на 86-м году жизни. О его смерти сообщил Союз театральных деятелей Латвии на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Вердиньш умер 19 июня 2026 года, отмечается в сообщении. Его прощание со зрителями и коллегами было опубликовано на его страницах в социальных сетях от его имени.
Мартинс Вердиньш родился 25 января 1941 года. Его творческая биография была связана с Лиепайским театром, Валмиерским театром, с Латвийским национальным театром и театром «Дайлес» в Риге. Он также был известен своей ролью в советском многосерийном фильме «Долгая дорога в дюнах».