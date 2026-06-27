Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер латвийский актер Мартинс Вердиньш

Народному артисту Латвии было 85 лет
Свеча
СвечаИсточник: Freepik.com

ВИЛЬНЮС, 27 июня. /ТАСС/. Народный артист Латвии актер Мартинс Вердиньш умер на 86-м году жизни. О его смерти сообщил Союз театральных деятелей Латвии на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Вердиньш умер 19 июня 2026 года, отмечается в сообщении. Его прощание со зрителями и коллегами было опубликовано на его страницах в социальных сетях от его имени.

Мартинс Вердиньш родился 25 января 1941 года. Его творческая биография была связана с Лиепайским театром, Валмиерским театром, с Латвийским национальным театром и театром «Дайлес» в Риге. Он также был известен своей ролью в советском многосерийном фильме «Долгая дорога в дюнах».