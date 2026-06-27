Умер латвийский актер Мартинс Вердиньш

Мартинс Вердиньш родился 25 января 1941 года. Его творческая биография была связана с Лиепайским театром, Валмиерским театром, с Латвийским национальным театром и театром «Дайлес» в Риге. Он также был известен своей ролью в советском многосерийном фильме «Долгая дорога в дюнах».